США дали добро Дании на отправку истребителей F-16 в Украину.

Об этом заявил датский министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен в комментарии телеканалу TV 2.

"Я могу подтвердить, что между мной и госсекретарем США Энтони Блинкеном состоялся обмен письмами, который основывается на том факте, что мы с министром обороны связались с Соединенными Штатами, чтобы изучить наши варианты", - сказал он.

Расмуссен говорит, что они получили "дружеский ответ" на свой запрос, и он теперь "является частью наших дальнейших соображений".

Однако решение о том, когда самолеты F-16 поступят в Украину, еще не принято.

"Мы создали международную коалицию с учебными мероприятиями под руководством Дании и Нидерландов, и мы успешно продвигаемся. А затем речь идет о возможном пожертвовании самолетов, и это вопрос, который мы обсуждаем с нашими союзниками", - сказал Расмуссен.

Ранее агентство Reuters сообщало, что США одобряют отправку датских и голландских самолетов F-16 в Украину после завершения обучения украинских пилотов.

В то же время газета The Washington Post писала, что первые украинские пилоты закончат обучение управлению истребителями F-16 не раньше следующего лета.