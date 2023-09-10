Самолеты F-16 могут быть в Украине уже в феврале 2024 года.

Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal.

По оценкам украинских официальных лиц, США могут подготовить первую группу украинских пилотов за пять месяцев. Эта группа, насчитывающая менее 10 пилотов, в ближайшее время начнет обучение на авиабазе Национальной гвардии Моррис в Тусоне, штат Аризона.

Американская же сторона более сдержанна в прогнозах. The Wall Street Journal пишет, что F-16 требуют примерно 16 часов обслуживания на земле в пересчете на час машины в воздухе. Поэтому обучение технического персонала может оказаться сложнее, чем подготовка летчиков.

Пилотов будут учить управлять F-16 не только в США. В конце августа в ВСУ заявляли, что украинские военные летчики будут учиться управлять истребителями F-16 в Дании от четырех до шести месяцев, а в Великобритании срок обучения займет один-два года. Разница в сроках объясняется тем, что в Данию поехали опытные летчики, а в Великобританию - недавние выпускники летного училища.

А буквально за день до появления этого заявления газета The New York Times написала, что для того, чтобы обучить и подготовить достаточное количество украинских пилотов на F-16, могут потребоваться годы.