Франция может присоединиться к тренировкам украинских пилотов, которые обучаются управлять иностранными военными самолетами.

Об этом сообщил в своем традиционном вечернем обращении Владимир Зеленский.

"Есть очень важная договоренность о тренировках во Франции наших пилотов. Наша коалиция современных истребителей становится крепче", - заявил президент.

Отметим, что на вооружении Франции обещанных Украине самолетов F-16 нет.

Ранее в ВСУ рассказали, что украинские военные летчики будут учиться управлять истребителями F-16 в Дании от четырех до шести месяцев, а в Великобритании срок обучения займет один-два года. Разница в сроках объясняется тем, что в Данию поехали опытные летчики, а в Великобританию - недавние выпускники летного училища.

Между тем газета The New York Times в конце августа написала, что для того, чтобы обучить и подготовить достаточное количество украинских пилотов на истребителях F-16, могут потребоваться годы. Главная сложность в обучении украинцев, как пишет издание, связана с уровнем знания пилотами английского языка.