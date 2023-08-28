Издание Financial Times пишет о "разочаровании" по поводу оружия, которое Украине поставляют западные страны.

Об этом говорится в одном из материалов.

В частности, Financial Times пишет, что есть нарекания на броню Leopard 1, которая делает его уязвимым в районах с небольшим укрытием, таких как равнинная местность на востоке и юго-востоке Украины, где сейчас ведутся наиболее интенсивные бои.

Хотя украинский танкист заявил журналисту, что все равно Leopard 1 имеет несколько существенных преимуществ перед российскими Т-72.

Немцы признают, что Leopard 2 может иметь более высокую боевую ценность, но первую модель 1960-х годов хвалят за простоту эксплуатации, обслуживания и доступность.

"Преимущество Leopard 1 A5 в том, что мы можем поставить его в трехзначном количестве к этому или следующему году. Количество также играет роль", — сказал глава немецкого подразделения миссии ЕС по обучению украинских военнослужащих Андреас Марлоу.

FT на этот счет пишет, что многим странам "удобнее отказаться от часто законсервированного Leopard 1, чем от драгоценных запасов нового танка".

Ранее мы писали, что в этой же статье FT говорилось о том, что обучению украинских военных на Западе может помешать нехватка переводчиков.

Война в Украине идет уже 551-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжается тяжелое продвижение ВСУ на Ореховском направлении. ВСУ сейчас продвигаются к Новопрокоповке - селу к югу от Работино. Россияне перебрасывают на это направление подкрепления с других участков фронта, а также увеличивают количество авиаударов, чтобы остановить продвижение ВСУ. Кроме этого, движение украинских войск также сдерживают сильные укрепления армии РФ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.