В сети опубликовано видео, как утверждается, северокорейских солдат на военной базе в Приморском крае РФ.

Оппозиционный паблик ASTRA геолокализировал видео и заявляет, что снято оно в части 44980 127-й мотострелковой дивизии в селении Сергеевка на Дальнем Востоке.

"Приехали с Северной Кореи красавчики-союзники. Надеюсь, война на этом закончится", - говорит автор видео на якутском языке.

По данным южнокорейской разведки, около 1500 спецназовцев КНДР были переброшены во Владивосток.

В то же время, КНДР на заседании ООН назвала "беспочвенными слухами" заявления Южной Кореи и Украины об отправке своих войск для участия в войне на стороне РФ.

Также сестра Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии Северной Кореи назвала Южную Корею и Украину "невоспитанными собаками, взращенными США".

"Судя по поведению Сеула и Киева, которые суетятся, попрошайничают и осмеливаются нести необратимый нелепый вздор в отношении государств, обладающих ядерным оружием, они одинаковые, как две капли воды", - сказала Ким Ё Чжон.

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