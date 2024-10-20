Украина предупредила о серьезном риске эскалации, поскольку сотни элитных северокорейских солдат отправятся на войну в Украину в течение нескольких дней для поддержки России.

Издание The Telegraph в своей статье анализирует, чего Украине следует ожидать от северокорейских спецподразделений.



По данным южнокорейской разведки, около 1500 спецназовцев уже переброшены во Владивосток, и в ближайшее время ожидается их дальнейшее развертывание.

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что к 1 ноября в Курск будут отправлены около 2600 солдат.

"Силы специальных операций Северной Кореи (SOF) являются одним из самых секретных подразделений такого рода в мире и загадкой для западных держав. Они кажутся преданными режиму и высококвалифицированными, но не имеют передовой военной техники", - говорится в статье.

По данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи военнослужащим выдали российскую военную форму, оружие и поддельные удостоверения личности. Ожидается, что они будут отправлены на Украину после завершения акклиматизационной подготовки.

Основанная примерно в 1968 году, SOF КНДР наиболее известна благодаря неудачной попытке захватить Голубой дом – резиденцию президента Южной Кореи. Атака окончилась гибелью 29 из 31 оперативников.

Издание пишет, что неясно, какую роль нерусскоязычные спецподразделения будут играть на восточном фронте Украины, который постепенно превратился в войну на истощение - вряд ли традиционную арену для тайных миссий.

В июльском отчете Максвелла Голдштейна, аналитика лондонской консалтинговой компании Grey Dynamics, Силы специальных операций описываются как "высокоподготовленные войска, оснащенные лучшим доступным снаряжением для выполнения опасных, но важных миссий".

Он сообщил, что в состав SOF входят 12 бригад легкой пехоты, три разведывательных подразделения для действий в тылу противника, три воздушно-десантные дивизии и три общих снайперских подразделения, а также снайперские бригады, входящие в состав военно-воздушных и военно-морских сил.

Численность SOF оценивается в 200 000 человек, что необычно по сравнению с другими международными подразделениями спецназа. Считается, что в британском SAS в любой момент времени насчитывается всего 500 активных солдат, в то время как в американском Delta Force насчитывается около 2 000 действующих членов.

В то же время, гендиректор Grey Dynamics Ахмед Хассан считает, что силы специального назначения считаются "особыми" по стандартам северокорейской армии, а не по критериям, предъявляемым к спецподразделениям НАТО или России.

"Если существует рейтинг от 1 до 10, и, допустим, 1 - это базовый солдат, а 10 - это, скажем, Delta Force или SAS, то северокорейский спецназ находится на 5 месте. У них нет аналогичного представления о том, что такое специальные операции, как по стандартам НАТО. Для них это все, что выходит за рамки обычного солдата", - говорит гендиректор Grey Dynamics Ахмед Хассан.

Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин не смог подтвердить информацию о размещении северокорейских войск в России для отправки в Украину.