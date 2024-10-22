Украинская разведка сообщила Зеленскому, что Россия готовит две бригады военных из Северной Кореи
У разведки есть информация о подготовке Россией двух бригад из военных из КНДР по 6 тысяч человек. Об этом президенту доложил главнокомандующий ВСУ Аленсандр Сырский.
"Мы ожидаем жесткой предметной реакции мира. Желательно, не только словами", - добавил Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.
В последнее время много говорят об отправке в Украину сил из КНДР или об участии корейских специалистов в войне на стороне РФ. Так, британская газета The Telegraph сообщила, что Северная Корея может направить в помощь россиянам для войны с Украиной свои Силы специальных операций.
В Сеуле утверждают, что КНДР отправила в Россию пилотов военных самолетов.
О том, что Северная Корея намерена отправить военный контингент в помощь Москве, не раз заявлял Зеленский.
Однако глава Пентагона Ллойд Остин сказал, что не может подтвердить информацию о размещении северокорейских войск в России для отправки в Украину. Он отметил, что такой шаг вызовет беспокойство, если окажется правдой.
В самой КНДР твердо отрицают, что планируют направить или уже направили своих солдат на войну с Украиной.