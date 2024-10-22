У разведки есть информация о подготовке Россией двух бригад из военных из КНДР по 6 тысяч человек. Об этом президенту доложил главнокомандующий ВСУ Аленсандр Сырский.

"Мы ожидаем жесткой предметной реакции мира. Желательно, не только словами", - добавил Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

В последнее время много говорят об отправке в Украину сил из КНДР или об участии корейских специалистов в войне на стороне РФ. Так, британская газета The Telegraph сообщила, что Северная Корея может направить в помощь россиянам для войны с Украиной свои Силы специальных операций.

В Сеуле утверждают, что КНДР отправила в Россию пилотов военных самолетов.

О том, что Северная Корея намерена отправить военный контингент в помощь Москве, не раз заявлял Зеленский.

Однако глава Пентагона Ллойд Остин сказал, что не может подтвердить информацию о размещении северокорейских войск в России для отправки в Украину. Он отметил, что такой шаг вызовет беспокойство, если окажется правдой.

В самой КНДР твердо отрицают, что планируют направить или уже направили своих солдат на войну с Украиной.