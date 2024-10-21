Вооружённые силы Украины держат свои позиции в ходе продолжения войсковой операции в Курской области.

Об этом сообщает Владимир Зеленский в своём вечернем обращении по итогу совещания с главкомом ВСУ Александром Сырским, начальником Генштаба Анатолием Баргилевичем и министром обороны Рустемом Умеровым.

По словам президента, США готовят новый пакет военной помощи Украине касаемо финансированию беспилотных систем.

Также верховный главнокомандующий сообщил о работе по подготовке СНБО в связи с коррупцией в медико-социальных экспертных комиссиях.

Ранее Зеленский созвал СНБО из-за коррупционных скандалов в МСЭК.

"Происходящее с МСЭК – медико-социальными экспертными комиссиями – и наглостью людей, в частности, прокуроров, которые воспользовались своими связями с МСЭК и оформляли себе фальшивые инвалидности. Я жду от правоохранителей, в частности, прежде всего СБУ, ГБР, Офиса генпрокурора, соответствующих быстрых жестких решений", – заявил президент.

Война в Украине продолжается уже 969-й день. Последние новостями с ключевыми событиями 21 октября 2024 года – у нас в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.