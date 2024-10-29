Москва сосредоточила на юге Украины группировку из двухсот тысяч военных.

Об этом сообщил представитель сил обороны юга Украины Владислав Волошин.

По изложенным данным, эти силы россиян включают в себя и войска в Крыму. Но в целом именно на такое количество личного состава Кремль может рассчитывать для войны на юге Украины.

"В настоящее время враг не создал наступательных группировок, как сообщает наша разведка, однако на нескольких отрезках он создаёт дополнительные штурмовые группы для ведения штурмовых действий малыми силами пехоты", – отметил Волошин.

Ранее украинский военный рассказал, что последние недели россияне наступают малыми группами по 1-2 человека для истощения украинской обороны.

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