Украина и Россия провели новый обмен телами погибших военных по формуле "1000 на 38"
Между Украиной и РФ состоялся очередной обмен телами погибших военных.
Об этом сообщает пресс-центр Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.
По информации ведомства, в Украину вернулось 1000 тел погибших.
"Сегодня состоялись репатриационные мероприятия, в рамках реализации которых в Украину возвращено 1000 тел (останков) погибших, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским защитникам", - говорится в сообщении.
Сколько останков украинская сторона передала россиянам, в штабе на упомянули. Однако российские СМИ называют количество: 38 тел.
Напомним, последний обмен телами погибших военных между Украиной и Россией состоялся 19 декабря. Тогда украинская сторона получила 1003 останков, а российская - 26.
В декабре министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что за время войны Россия передала Украине в 55 раз больше тел погибших военных, чем получила по обмену.
