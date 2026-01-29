Между Украиной и РФ состоялся очередной обмен телами погибших военных.

Об этом сообщает пресс-центр Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

По информации ведомства, в Украину вернулось 1000 тел погибших.

"Сегодня состоялись репатриационные мероприятия, в рамках реализации которых в Украину возвращено 1000 тел (останков) погибших, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским защитникам", - говорится в сообщении.

Сколько останков украинская сторона передала россиянам, в штабе на упомянули. Однако российские СМИ называют количество: 38 тел.

Напомним, последний обмен телами погибших военных между Украиной и Россией состоялся 19 декабря. Тогда украинская сторона получила 1003 останков, а российская - 26.

В декабре министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что за время войны Россия передала Украине в 55 раз больше тел погибших военных, чем получила по обмену.

