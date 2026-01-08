Франция и Россия провели обмен арестованными гражданами.

Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.

По данным ведомства, российского баскетболиста Даниила Касаткина, которого сегодня освободили из тюрьмы во Франции, обменяли на осуждённого в РФ за шпионаж французского исследователя Лорана Винатье.

"Касаткин был обменян на гражданина Французской Республики Лорана Винатье, 1976 года рождения, который, являясь сотрудником швейцарской негосударственной некоммерческой организации "Центр гуманитарного диалога" (Centre for Humanitarian Dialogue), осуществлял сбор сведений военного и военно-технического характера", - отметили в ФСБ.

Уточняется, что Винатье был помилован указом президента РФ Владимира Путина.



Отметим, что Касаткин в июле был задержан в аэропорту Шарля де Голля по запросу США. Штаты подозревают его в причастности к группировке хакеров-вымогателей. Его адвокаты утверждали, что он просто купил в США поддержанный компьютер, который оказался причастен к делу.

Что касается Винатье, то в России он был осуждён на три года лишения свободы по статье о сборе сведений военного характера без регистрации в качестве "иноагента". В августе 2025 года против него возбудили новое уголовное дело по более жёсткой статье - о шпионаже.

Российские СМИ публикуют видео, на которых Винатье зачитывают указ о помиловании, после чего он направляется в аэропорт и садится в самолёт.

Напомним, что сейчас готовится телефонный разговор президента Франции Эмманюэля Макрона и Путина.

Западные СМИ пишут, что в Европе набирает популярность мнение о том, что игнорирование Путина не приносит результатов, а Макрон прав в своём стремлении к диалогу с ним.