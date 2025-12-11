За всё время обменов останками военнослужащих в течение полномасштабной войны Россия передала Украине более 11 000 тел погибших солдат.

Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола, посвященного теме урегулирования войны в Украине.

По его словам, Киев передал Москве 201 тело российских военных.

"Всего к настоящему моменту мы передали Киеву более 11 тысяч тел погибших солдат вооруженных сил Украины и в ответ получили 201 тело нашего бойца", - заявил Лавров.

Таким образом, разница в количестве останков бойцов составляет 55 раз.

Статистику Лавров озвучил в контексте обсуждения гуманитарных аспектов конфликта и работы по возвращению тел.

Глава МИД РФ добавил, что общие потери ВСУ давно превысили миллион человек и продолжают расти.

Также Лавров считает, что "затягивание конфликта" стало для властей Украины "вопросом политического выживания".

Напомним, последний обмен телами погибших военных между Украиной и РФ состоялся 20 ноября по формуле "1000 на 30".

А во время предыдущего обмена в октябре в Украину вернули 1000 тел военных, взамен были переданы тела 31 россиянина.