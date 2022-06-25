Российские войска сегодня, 25 июня, снова обстреляли ядерную установку "Источник нейтронов" в Харькове. Здание было повреждено, однако опасности пока нет.

Об этом сообщает Госатомрегулирование.

В результате обстрелов повреждена северная стена пристройки ускорителя, вентиляционные каналы, система охлаждения и корпуса дизель-генераторов системы аварийного электропитания.

Персонал проводит обследование, но работа затруднена из-за угрозы обстрелов. Сейчас радиационный фон в пределах нормы. Однако в случае бомбардировок ситуация может ухудшиться.

"В очередной раз обращаем внимание, что ЯПУ "Источник нейтронов", как и любая другая ядерная установка, не рассчитана на эксплуатацию в условиях боевых действий. Продолжение бомбардировки и обстрелов площадки могут привести к тяжелым радиационным последствиям с загрязнением прилегающих территорий", - говорится в сообщении.

Напомним, что российские оккупанты не первый раз обстреливают ядерную установку. Еще в начале марта российские войска обстреляли научный центр "Харьковского физико-технического института", где находится ядерная установка.

Позже Госинспекция ядерного регулирования Украины сообщила, что в результате удара по Харьковскому физико-техническому институту в Пятихатках была обесточена ядерная установка "Источник нейтронов".

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