Израиль официально ответил отказом на просьбу Украины о поставках систем ПВО и прочих вооружений.

"Я - министр обороны, и я отвечаю за экспорт израильского оружия. Я хочу четко заявить, что мы не продаём оружие Украине", - заявил министр обороны Израиля Бени Ганц в эфире радиостанции Kol Chai.

Он сказал, что его страна оказывает Украине только медицинскую и гуманитарную помощь и будет ограничиваться этим и впредь.

С аналогичным заявлением выступил бывший премьер-министр Израиля, ныне лидер оппозиции Биньямин Нетаньяху, он же Биби, у которого большие шансы снова возглавить правительство на предстоящих 1 ноября выборах.

Нетаньяху заявил, что любое израильское оружие, переданное Украине, может попасть в руки Ирана.

"В вопросе об оружии всегда есть вероятность, и это случалось снова и снова, что оружие, которое мы поставили, окажется в руках Ирана и будет использовано против нас. На Голанских высотах, где мы пытаемся помешать Ирану создать второй ливанский фронт, мы сталкиваемся с оружием израильского производства", - считает Нетаньяху.

Возглавляя Кабмин Израиля, Биби поддерживал дружеские отношения с Путиным, а в 2018 году в числе немногих иностранных государственных лидеров был приглашен на Парад Победы в Москву.

Разбирались, почему Израиль отказался поставлять вооружение Украине и что происходит в отношениях между нашими странами.

Нейтралитет Израиля

Одна из причин отказа Израиля от поставок оружия Украине, как поясняет Jerusalem Post, неделание сорвать соглашение с Россией о предотвращении конфликтов в Сирии.

Накануне прозвучало заявление бывшего президента РФ, заместителя главы российского Совбеза Дмитрия Медведева, который предупредил о том, что поставки израильского оружия Украине полностью разрушат отношения между Россией и Израилем.

"Израиль вроде собрался поставлять оружие киевскому режиму. Очень опрометчивый шаг. Он разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами", - написал Медведев в Telegram-канале.

Заявление Медведева стало ответом на высказывание израильского министра по делам диаспоры Нахмана Шая, который написал в Twitter: "Появились сообщения о том, что Иран передает России баллистические ракеты. Больше нет никаких сомнений, какую сторону должен выбрать Израиль в этом кровавом конфликте. Настало время, чтобы Украина получила от Израиля такую же военную помощь, которую ей предоставляют США и НАТО".

При этом Израиль держит подчеркнутый нейтралитет в войне и не вводит против России жесткие санкции.

Масла в огонь подлила жесткая речь Владимира Зеленского перед Кнессетом весной, когда он обвинил Израиль в равнодушии и требовал поставить вооружение и Железный Купол, а также ввести жесткие санкции в отношении России.

Месяц назад Зеленский в интервью французскому телеканалу TV5Monde снова критиковал Израиль.

"Я не понимаю, что стало с Израилем, я шокирован. Я не понимаю, почему бы им не дать нам противовоздушную оборону. Израиль не поставил нам ничего, ноль", - сказал Зеленский.

Часть израильских политиков и прессы негативно отреагировали на выступление Зе. А до этого Украина обвиняла Израиль в недружественных шагах, когда украинцам отменили безвиз, чтобы не пускать беженцев.

Еще один фактор - бывший израильский премьер Нафтали Беннет, по данным местной прессы, якобы предлагал Зеленскому пойти на уступки России для прекращения войны (официально это отрицают), но Киев это предложение отклонил.

Отношения Украины и Израиля не ладились еще при Порошенко, когда украинские дипломаты в 2016 году одобрили "антиизраильскую" резолюцию Совета безопасности ООН. По ней Израиль назвали оккупантом части территории Палестины и призвали остановить строительство на спорных землях. Израиль тогда отменил визит премьера Гройсмана.

Также Израиль регулярно высказывался против героизации Бандеры и ОУН-УПА.

Иранская угроза и русская диаспора

Эксперты говорят о нескольких факторах в подчеркнуто осторожной позиции Израиля в отношении российского вторжения в Украину и отказе от поставок вооружения Киеву.

"Российская армия стоит где-то в 30-40 км от израильской границы (в Сирии - Ред.), и взаимодействие с россиянами является для Израиля жизненно важным. Это в интересах не только безопасности, но, возможно, и существования страны, с учётом иранской угрозы", - говорит "Стране" израильский политолог Роман Гишвалинер.

С ним солидарен эксперт израильского института нацбезопасности Цви Маген.

"У Израиля нет интереса вступать в конфликт с Россией, которая, в отличие от стран НАТО, присутствует на израильской границе, в Сирии. И это означает, что Израиль не будет поставлять вооружение Украине. Израиль и Россия договорились не поставлять оружие своим врагам (в частности Москва пообещала на снабжать израильского противника Тегеран)", - сказал "Стране" Маген.

О том же говорит политолог Руслан Бортник.

"Израиль в этом вопросе преследует свои интересы. Они состоят в том, что страна опасается, что если в российско-украинскую войну на стороне Украины, поддерживая Украину вооружениями (а Израиль - страна с, наверное, самыми лучшими в мире беспилотниками, очень хорошей системой ПВО, отличной бронетехникой и развитым военно-промышленным комплексом). И если Израиль вмешается в эту войну, то Россия может в качестве мести поставить современные средства ПВО и авиации главному врагу Израиля в регионе - Ирану. Россия неоднократно угрожала в таком случае поставить Ирану современные истребители и комплексы ПВО С-400. Более того, Израиль опасается, что Россия поставит Ирану и ядерные технологии. Поэтому Израиль, несмотря на то, что он симпатизирует, конечно, Украине, политически поддерживает Киев и голосует на украинские резолюции, но будет пытаться не вмешиваться в войну, потому что это может вызвать кризис безопасности для самого Израиля", - сказал нам Бортник.

Кроме того, еще один важный фактор осторожной позиции Израиля - большое количество живущих в Израиле выходцев из бывшего СССР, которые зачастую поддерживают политику Путина. А это голоса избирателей.

"Главная же социальная проблема в том, что, во-первых, в Израиле каждый четвертый - русскоязычный, очень много выходцев из России. А русскоязычная израильская среда традиционно находится под влиянием российских медиа. В целом отношение Израиля и израильтян к Украине прохладное. В Израиле всегда при власти правые или правоцентристские партии, со своим отношением к беженцам. Кроме того, годами развивался спор в отношении ОУН-УПА, Бандеры, Холокоста. Позиция, которую занимал израильский посол в Украине, была выражением этого спора. Этот спор постоянно отравлял отношения граждан Израиля по отношению к Украине. Кроме того, отношение к украинским мигрантам было всегда негативно. В Израиле есть много политиков, связанных с Россией, а некоторые просто недолюбливают украинцев. Плюс сам Израиль переживает не лучшее время с точки зрения экономики", - продолжает Бортник.

Наш источник в дипломатических кругах говорит, что Израиль будет и дальше держать нейтралитет по войне в Украине.

"Власти считают, что Израилю ввязываться в этот конфликт совершенно не надо, последствия для страны могут быть намного хуже, чем для Европы. Мы помогали и будем помогать с гуманитаркой, оружие Украине поставляет НАТО. Немаловажный фактор - меньше чем две недели в Израиле состоятся парламентски выборы, политики заняты ими и внутренними проблемами, а украинский вопрос, и поставки оружия в частности, вызывают разногласия, поэтому никто его не педалирует", - сказал источник.