Безработные украинцы смогут получать субсидию в условиях войны. Об этом сообщил заместитель министра соцполитики Виталий Музыченко во время телемарафона.

Для этого необходимо:

обратиться в центр занятости и стать там на учет

При безработице человек будет получать материальную помощь по безработице и отдельно государство будет назначать субсидию с учетом дохода за предыдущие полгода

субсидия назначается с учетом дохода всех членов домохозяйства за предыдущие шесть месяцев

Ранее мы писали, как высчитывается формула субсидии, какие украинцам обещают "военные" выплаты, кто получит разовые 6500 гривень и компенсацию за разрушенные дома.

Тем временем украинцы получают странные платежки и рискуют остаться без субсидий.

Как писала "Страна", вслед за "еПоддержкой" в Украине могут запустить "еСубсидию" для оплаты коммуналки .

Напомним, война в Украине продолжается уже 186-й день. "Страна" следит за происходящим 28 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 185-го дня войны. Российские войска начали наступление после нескольких дней затишья. Также идут разные сообщения о движениях российских войск за пределами собственно фронта. "Институт изучения войны" считает, что россияне перебрасывают боевую авиацию из Крыма в Россию - вероятно, реагируя на украинские удары на полуострове.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает, зачем Путин увеличивает армию, а Штаты ставят "смотрящего" за Украиной.