68 боевых столкновений за сутки. Утренняя сводка Генштаба ВСУ о ситуации на фронте
Утром 8 октября Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.
Главное из нее.
За прошедшие сутки силы РФ нанесли очередные ракетные удары по гражданским объектам населенных пунктов Черноморск Одесской области, Миргород Полтавской области и Пересечное Харьковской области.
За прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений.
В целом враг нанес 8 ракетных и 34 авиационных ударов, совершил 37 обстрелов из РСЗО.
На Купянском направлении ВСУ отразили 13 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.
На Лиманском направлении силы обороны отразили 6 атак врага в районе Макеевки Луганской области.
На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области.
На Авдеевском и Марьинском направлениях враг совершил более 20 неудачных атак в районах Авдеевки, Первомайского, Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области.
На Шахтерском направлении ВСУ отразили около 10 атак врага в районах населенных пунктов Водяное и Золотая Нива Донецкой области.
Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. Имели частичный успех северо-восточнее Андреевки Донецкой области.
Война в Украине идет уже 592-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 октября 2023 года в обновляемом онлайне.
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