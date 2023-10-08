Утром 8 октября Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее.

За прошедшие сутки силы РФ нанесли очередные ракетные удары по гражданским объектам населенных пунктов Черноморск Одесской области, Миргород Полтавской области и Пересечное Харьковской области.

За прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений.

В целом враг нанес 8 ракетных и 34 авиационных ударов, совершил 37 обстрелов из РСЗО.

На Купянском направлении ВСУ отразили 13 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении силы обороны отразили 6 атак врага в районе Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях враг совершил более 20 неудачных атак в районах Авдеевки, Первомайского, Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении ВСУ отразили около 10 атак врага в районах населенных пунктов Водяное и Золотая Нива Донецкой области.

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. Имели частичный успех северо-восточнее Андреевки Донецкой области.

Война в Украине идет уже 592-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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