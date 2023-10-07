В Генштабе рассказали о частичных успехах ВСУ на двух направлениях
За прошедшие сутки произошло 34 боевых столкновения. Всего враг нанес 3 ракетных и 67 авиационных ударов, совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Об этом сообщает Генштаб.
На Купянском направлении ВСУ отразили атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.
На Лиманском направлении силы обороны отразили 5 атак врага восточнее Макеевки Луганской области. Противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение южнее Андреевки Донецкой области. Силы обороны продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
На Авдеевском и Марьинском направлениях враг совершил более 10 неудачных атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. На Шахтерском направлении украинские воины отразили атаки врага у Угледара, Золотой Нивы, Старомайорского Донецкой области и севернее Приютного Запорожской области.
На Запорожском направлении защитники сдерживают врага в районе северо-восточнее Новопрокоповки Запорожской области.
Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Имеют частичный успех к северу от Копани и к северу от Новопрокоповки.
На Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и успешно поражают тылы противника.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 - по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, средство противовоздушной обороны, 6 артиллерийских средств, район сосредоточения личного состава и станцию РЭБ противника.
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