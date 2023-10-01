За прошедшие сутки произошло 38 боевых столкновений. Россия нанесла 8 ракетных и 99 авиационных ударов, совершила 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и по гражданским объектам нашего государства.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

На Бахмутском направлении россияне безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Клещеевки.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Авдеевки Донецкой области и улучшить тактическое положение в районе Новоселовки и восточнее Степного.

На Запорожском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Новодаровки Запорожской области и улучшить тактическое положение западнее Вербового.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 8 ударов по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 6 зенитно-ракетных комплексов, 10 артиллерийских средств и 3 склада боеприпасов.

Напомним, министр обороны Великобритании Грант Шэппс сообщил, что британские войска будут впервые размещены в Украине. Ведутся переговоры о переносе программы подготовки под руководством Великобритании в Украину.

Война в Украине идет уже 585-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 октября 2023 года в обновляемом онлайне.