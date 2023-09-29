Вечером, 29 сентября, Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее:



1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

2. Произошло 33 боестолкновения. Отражены российские атаки на направлениях:

– Бахмутском – в районе Клещеевки,

– Авдеевском – в районе Авдеевки,

– Марьинском – в районе Марьинки и Новомихайловки,

– Шахтерском – западнее Старомайорского,

– Запорожском – в районах Работино и Вербового.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Купянском, Лиманском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла 5 ракетных и 38 авиаударов, совершила 19 обстрелов из РСЗО.



5. Авиация ВСУ нанесла 13 ударов. ПВО уничтожила 2 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Война в Украине идет уже 583-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 сентября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В ночь на 28 сентября по Украине было запущено рекордное в текущем месяце количество дронов "Шахед" - 44. Из них было сбито 34. Главной политической новостью четверга стал приезд в Киев целого десанта западных военных чиновников. В столицу прибыли новый министр обороны Британии Грант Шэппс, его французский коллега Себастьян Лекорню, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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