ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Вечерняя сводка Генштаба
Вечером, 29 сентября, Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.
Главное из нее:
1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.
2. Произошло 33 боестолкновения. Отражены российские атаки на направлениях:
– Бахмутском – в районе Клещеевки,
– Авдеевском – в районе Авдеевки,
– Марьинском – в районе Марьинки и Новомихайловки,
– Шахтерском – западнее Старомайорского,
– Запорожском – в районах Работино и Вербового.
3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Купянском, Лиманском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.
4. Армия РФ нанесла 5 ракетных и 38 авиаударов, совершила 19 обстрелов из РСЗО.
5. Авиация ВСУ нанесла 13 ударов. ПВО уничтожила 2 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.
Война в Украине идет уже 583-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 сентября 2023 года в обновляемом онлайне.
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