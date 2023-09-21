В Мелитополе нанесен удар по российской базе, несколько десятков офицеров РФ погибли.

Об этом заявил мэр города Иван Федоров в эфире телемарафона.

По его данным, также ранения получил командующий 58-й армией.

"Штаб был расположен на территории моторного завода - это южная часть города, там, где россияне на территории двух промышленных предприятий скапливали военную технику, вооружение, но ликвидирован был именно штаб, где были россияне", - сообщил Федоров.

19 сентября в Страткоме ВСУ сообщали, что утром украинские военные поразили штаб РФ возле Мелитополя.

Война в Украине идет уже 575-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего, 574-го дня. Сегодня РФ осуществила очередной массированный ракетный удар. Известно о повреждениях и пострадавших в Киеве и Киевской области, в Черкассах, Харькове, Херсоне, Львовской и Ровенской области.

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