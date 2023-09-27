Силы обороны за прошедшие сутки имели успех вблизи поселков Клещеевка, Отрадовка и Шумы на Бахмутском направлении.

Об этом сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире национального телемарафона.

"Наши защитники продолжают наступательную операцию южнее Бахмута. В частности, за минувшие сутки имеем успех вблизи Клищеевки, Одрадовки и Шумов. Там наши защитники продолжают наступление и выбивают оккупантов из занятых рубежей, продолжают закрепляться на достигнутых позициях" — заявил Евлаш.

Детали: Он сообщил, что за минувшие сутки враг 544 раза обстрелял из различного вооружения, включая тяжелые артиллерийские системы и танковое вооружение, позиции украинских бойцов. Состоялось 7 боевых столкновений. Противник четыре раза использовал свою тактическую и армейскую авиацию.

Украинские Вооружённые Силы уничтожили четыре установки "Мста-Б" и одну "Мста-С", один "Пион" калибра 203 мм, две самоходных установки "Гиацинт", восемь пушек Д-30, две противотанковые пушки МТ-12 "Рапира". Также уничтожено три автомобиля, два склада с боеприпасами и одна станцию РЭБ.

По словам Евлаша, неприятель потерял 115 солдат убитыми, трое россиян добровольно сдались в плен.

Генштаб ВСУ в своей свежей сводке такой информации не сообщал — было сказано лишь об успешных отражениях российских атак.

Ранее стало известно, что россияне атакуют под Марьинкой, Клещеевкой и Работино.