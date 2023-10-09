Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о ситуации на фронте по состоянию на 18:00 9 сентября.

Сводка появилась в Фейсбуке.

Главное в вечерней сводке украинского Генштаба:



1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

2. Произошло 34 боестолкновения. Отражены российские атаки на направлениях:

Купянском – в районах Синьковки и Ивановки,

Лиманском – в районе Макеевки Луганской области,

Бахмутском – возле Клещеевки,

Марьинском – в районах Марьинки и Новомихайловки,

Шахтерском – в районе Старомайорского,

Запорожском – в районе Левадного.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Авдеевском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла один ракетный и 39 авиаударов, совершила 23 обстрела из РСЗО.



5. Авиация ВСУ нанесла 10 ударов.

Война в Украине идет уже 593-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. На Запорожском направлении, по данным Генштаба ВСУ, продолжается наступление украинских сил. На Купянском и Лиманском направлениях россияне продолжают атаковать. Также, судя по заявлениям украинского Генштаба, возросла интенсивность боев на Донецком направлении.

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