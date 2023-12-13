Президента Украины Владимира Зеленского приняли в Белом доме "без фанфар".

Такое мнение высказал корреспондент ВВС Энтони Зуркер.

На этот раз украинского президента принимают в Белом доме без помпезных церемоний.

В сентябре, напомнил Зуркер, администрация Байдена в буквальном смысле расстелила перед Зеленским красную ковровую дорожку.

Кавалькада украинского президента подъехала тогда к парадному южному входу в Белый дом между рядами солдат в парадных мундирах и с флагами.

У входа Владимира Зеленского с женой встречали лично Джо и Джилл Байдены, и все четверо позировали для фотографов, после чего зашли в резиденцию по тому самому красному ковру.

На этот раз, отмечает Зуркер, чёрный внедорожник подвёз президента Зеленского к более скромному входу в Западное крыло, где его встретил представитель канцелярии американского президента, а сам Байден даже не появился.

Как пишет корреспондент ВВС, столь скромный приём отражает сугубо деловой характер встречи и вместе с тем весьма пессимистичный настрой, который царит в Белом доме в связи с тщетными пока что попытками заручиться одобрением дополнительной помощи Киеву в Конгрессе, где доминируют скептически настроенные республиканцы.

Ранее Зеленский назвал Байдену цели Украины на 2024 год.

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