Президент Украины на встрече в Белом доме с Джо Байденом рассказал о целях страны на 2024 год.

Трансляцию встречи ведут западные телеканалы.

"Наши цели на 2024 год ясны: лишить Россию преимущества в воздухе и сорвать их наступательные операции. Это реально", – заявил Владимир Зеленский.

О наступательных целях Украины президент не упомянул.

Напомним, в Овальном кабинете Белого дома началась встреча двух президентов. В ее начале Джо Байден заявил, что только что подписал соглашение о выделении Украине 200 миллионов долларов.

Сегодня американская пресса писали, что США советуют Украине перейти к обороне и окопаться на фронте после неудачи наступления. По словам американских чиновников, Украине не нужно возвращать обратно все 20% захваченной территории. Центром новой стратегии могут стать укрепление обороны, "символические победы" в виде ударов по Крыму и РФ, и рост украинской военной промышленности.

Также американские СМИ заявляли, что Украине не удастся провести новое наступление до 2025 года. По их мнению, войска Киева сейчас готовятся к, возможно, длительному периоду, просто пытаясь остановить дальнейшее наступление России.