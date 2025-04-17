Руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров сегодня в Париже встретятся с представителями США и "коалиции желающих".

Об этом сообщил глава ОП Украины в своем Telegram-канале.

По его словам, делегация уже приземлилась во Франции.

"В рамках визита запланирована серия двусторонних и многосторонних встреч с представителями государств коалиции желающих и способных обеспечить безопасность, в частности из Франции, Германии и Великобритании.

Также запланированы встречи с представителями США, которые в настоящее время находятся во Франции", - написал Ермак.

Напомним, что в Париж летят госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф для встречи с руководителями Франции.

Напомним, 6 апреля в Киеве прошла встреча украинских военных с начальниками генеральных штабов Великобритании и Франции, на которой обсуждали размещение западного военного контингента в Украине после окончания войны.

В Financial Times писали что Европа изучает возможность использовать ресурсы НАТО для отправки миротворцев в Украину.