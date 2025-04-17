Глава Офиса президента Андрей Ермак. Фото: gov.ua

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров сегодня в Париже встретятся с представителями США и "коалиции желающих".

Об этом сообщил глава ОП Украины в своем Telegram-канале.

По его словам, делегация уже приземлилась во Франции. 

"В рамках визита запланирована серия двусторонних и многосторонних встреч с представителями государств коалиции желающих и способных обеспечить безопасность, в частности из Франции, Германии и Великобритании.

Также запланированы встречи с представителями США, которые в настоящее время находятся во Франции", - написал Ермак. 

Напомним, что в Париж летят госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф для встречи с руководителями Франции. 

Напомним, 6 апреля в Киеве прошла встреча украинских военных с начальниками генеральных штабов Великобритании и Франции, на которой обсуждали размещение западного военного контингента в Украине после окончания войны. 

В Financial Times писали что Европа изучает возможность использовать ресурсы НАТО для отправки миротворцев в Украину.

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