Украинская делегация прибыла в Париж на встречу с представителями США - ОП
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров сегодня в Париже встретятся с представителями США и "коалиции желающих".
Об этом сообщил глава ОП Украины в своем Telegram-канале.
По его словам, делегация уже приземлилась во Франции.
"В рамках визита запланирована серия двусторонних и многосторонних встреч с представителями государств коалиции желающих и способных обеспечить безопасность, в частности из Франции, Германии и Великобритании.
Также запланированы встречи с представителями США, которые в настоящее время находятся во Франции", - написал Ермак.
Напомним, что в Париж летят госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф для встречи с руководителями Франции.
Напомним, 6 апреля в Киеве прошла встреча украинских военных с начальниками генеральных штабов Великобритании и Франции, на которой обсуждали размещение западного военного контингента в Украине после окончания войны.
В Financial Times писали что Европа изучает возможность использовать ресурсы НАТО для отправки миротворцев в Украину.