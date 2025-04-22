Со стороны Украины не существует и не будет препятствий для переговоров с РФ.

Об этом написал в своем телеграм-канале украинский президент Владимир Зеленский.

По его словам, предложения о полном перемирии или прекращении ударов по гражданским объектам "остаются в силе".

"Украина предлагала продлить тишину после Пасхи и сделать ее полной. Наше предложение о прекращении огня в отношении гражданских объектов также остается в силе. Нужна серьезная готовность России к разговору об этом. Никаких препятствий с украинской стороны нет и не будет", - написал Зеленский в посте о сегодняшних обстрелах Харькова и Запорожья.

При этом он не стал комментировать заявление РФ о том, что для начала переговоров нужно отменить указ, запрещающий украинским властям вести переговоры с лидером РФ Владимиром Путиным.

Глава государства не уточнил, будет ли отменять этот указ.

Напомним, накануне Путин допустил прямые переговоры с Киевом.

Ранее Зеленский предложил Кремлю отказаться от любых ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре сроком на 30 суток с возможностью продления.