В среду, 21 мая, в Украине идет 1183-й день войны с Россией.

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Последние новости

23.51 США не станут заранее предопределять, на какие уступки предстоит пойти России и Украине в рамках возможного будущего соглашения по урегулированию конфликта, заявил госсекретарь Рубио.

Он также выразил мнение, что будущее соглашение должно быть справедливым и сбалансированным, иначе оно не будет устойчивым.

23.22 Школьникам из Украины в Британии предлагают изучать русский язык для сдачи выпускного экзамена, пишет The Telegraph.

Издание пообщалось с несколькими подростками из Украины, которые рассказали, что им предлагают сдавать итоговые экзамены (GCSE) по русскому языку, чтобы иметь более высокий балл для возможного поступления в колледж.

The Telegraph уточняет, что такой вариант предлагают, как правило, частные школы, которые имеют более качественное образование и учителей по большему количеству языков, чем государственные.

23.11 Стрелял человек с закрытым лицом. Испанская газета El Mundo публикует новые подробности убийства юриста Андрея Портнова.

Заявляется, что Портнов привез своих маленьких дочерей в школу.

Портнов возвращался от дверей школы к своему автомобилю Mercedes. Когда он находился на стоянке, менее чем в трёх метрах от машины, по нему сзади открыл огонь человек в спортивном костюме с частично закрытым лицом.

В тот момент некоторые родители также возвращались к своим автомобилям. Первой к раненому подошла женщина, которая начала звать на помощь и закричала. Затем на улицу выбежали студенты из расположенного рядом общежития, услышавшие выстрелы. Один из них позвонил в полицию. «Прозвучало пять или шесть выстрелов», — позже сообщил один из молодых людей, чётко услышавший стрельбу.

Врачи скорой помощи, прибывшие на место, лишь констатировали смерть Портнова от ранений, несовместимых с жизнью.

Теперь полиция разыскивает по крайней мере двух мужчин, участвовавших в убийстве, сообщили источники, близкие к расследованию. По словам очевидцев, стрелявший был в синем спортивном костюме и с поясной сумкой. После убийства он, вероятно, скрылся с места преступления на мотоцикле, где его ждал сообщник.

22.51 В Луцке, как пишут местные паблики, военный с возгласом «Я за тебя, за таких как вы воюю» побежал помогать парню, которого скрутили сотрудники ТЦК.

22.12 Сообщают о взрыве в Сумах. В регионе объявлена тревога.

21.03 В Украине возможны отключения электроэнергии летом из-за жары и дефицита газа, считает глава ОО «Союз потребителей коммунальных услуг» Попенко.

При этом, по его словам, в случае дефицита энергии в первую очередь планируется ограничение электроснабжения для бизнеса, а не для населения.

20.47 Только 5-6% "бусифицированных" можно привести в более-менее боеспособное состояние для фронта, считает нардеп Георгий Мазурашу

По словам Мазурашу, среди всех народов мира служить в вооруженных силах способны только 20% населения, а воевать могут только 6-7%.

"Не могут люди, которые не способны воевать, выполнять задачи, стоящие перед ВСУ", – сказал нардеп.

20.13 Глава Днепропетровской ОВА Лысак опровергает сообщения российских пабликов о том, что войска РФ вышли на границу Донецкой и Днепропетровской областей.

Военный паблик Deep State утверждает, что кадр, который публикуют паблики РФ, был сделан у села Троицкое Донецкой области, которое расположено в 3 км от границы с Днепропетровской областью.

19.46 США не предоставляли Украине никаких гарантий военного характера в рамках сделки по полезным ископаемым, заявил госсекретарь Рубио в Конгрессе.

19.13 "Технические" переговоры о прекращении огня в Украине могут состояться в Ватикане на следующей неделе, заявил президент Финляндии Александер Стубб.

18.45 Анализируем итоги дня.



18.24 Войска РФ вышли к границе Днепропетровской области, пишут российские военные паблики.

Они публикуют фото с флагом в районе ограждения из колючей проволоки.

Украина этого не подтверждала.

При этом паблик Deep State сегодня сообщал о продвижении линии фронта к Новониколаевке, откуда до границы около полутора километров.

Также бои поблизости от кордона проходили в районе Орехового.

18.15 Видео поражения наземных роботизированных комплексов воздушными дронами.

И украинские, и российские военные паблики все чаще пишут, что война превращается в борьбу дронов друг с другом, в которой люди постепенно отходят на второй план.

16.56 Нет никаких признаков, что война в Украине скоро закончится, заявил канцлер Германии Мерц.

16.30 Более двух сотен дронов атаковали РФ с ночи, налет продолжается.

Минобороны РФ заявляет о сбитии 232 беспилотников, 34 из которых были уничтожены днем.

Сейчас снова закрыли аэропорты Домодедово и Жуковский в Московской области, что означает, что налет продолжается.

16.09 Россия больше не согласится на перемирие, "а там посмотрим" с Украиной, заявил Лавров.

"Мы уже там были, больше не хотим", - сказал глава МИД РФ.

14.58 РФ увеличила дальность своего полностью автономного дрона-камикадзе до 100 км, сообщает военное издание Defence Express.

Еще в начале года дальность БпЛА была около 30 км, а недавно такой дрон атаковал цель в 100 км от линии фронта.

Дрон может самостоятельно атаковать цель благодаря алгоритмам машинного зрения. Его программно-аппаратный комплекс позволяет заходить в район потенциальных целей без использования систем спутниковой навигации, а только по визуальному ориентированию.

Он также автономно способен выявлять, классифицировать, выбирать и атаковать цели. Вероятно, оператору даже не нужно принимать решение об ударе.

14.07 В Подмосковье продолжается работа ПВО по дронам, сообщают российские паблики.

13.28 Армия РФ продолжает продвижение в сторону Константиновки с юга, свидетельствует карта Deep State.

Также россияне существенно продвинулись в Новоалександровке, что около границы с Днепропетровской областью, юго-западнее Покровска.

Отметим, что на этом участке воюет 59-я ОШБр, командира которой недавно уволил Сырский.

13.23 Москву снова пытались атаковать дроны. Мэр Собянин сообщает о сбитии трех беспилотников.

Сегодня ночью над Москвой и Московской областью были сбиты еще 6 дронов.

11.18 Российские паблики сообщают о масштабном сбое в работе мобильного интернета в ряде регионов РФ из-за сбития дронов. В частности, связь пропала в Подмосковье, Туле, Саранске, Владимирской и Липецкой областях.

Власти Липецкой области заявляют, что ограничения связаны с действиями военных и введены "по соображениям безопасности".

10.52 В последнее время ослабло внимание к Сумской области, где вчера был прилет по военному полигону. В то же время, судя по интенсивности российских ударов по сумскому приграничью, боевые действия там развернулись серьезные.

Частично это связано с украинскими операциями в районе Теткино и полосы курского приграничья, которую, по данным Украины, еще удерживают ВСУ.

При этом на территории соседней Сумщины ещё с марта продвигаются российские войска. В последней сводке американского Института изучения войны говорится, что они продвинулись в юго-западной части Локни, рядом с трассой Сумы - Суджа, и захватили поля к западу от села.

Это утверждается со ссылкой на кадры, опубликованные в милитари-пабликах 19 мая. Российские телеграм-каналы при этом пишут о захвате всей или большей части Локни (чего Украина не подтверждала) с целью выхода на Юнаковку и окончательного перерезания трассы на Суджу. Украинские военные паблики заявляют, что до этой дороги россиянам осталось полтора километра от Локни.

Также Институт изучения войны сообщает об атаках РФ в Беловодах и Водолагах западнее Локни. И со ссылкой на неподтвержденные российские данные - о прорыве через границу в районе сумского села Турьи со стороны Белгородской области, где еще недавно ВСУ штурмовали село Демидовка.

Минобороны РФ утверждает, что рядом с Турьей захвачено село Марьино Сумской области. Другие источники этого не подтверждали.

Украинский военный эксперт Константин Машовец пишет, что российские атаки в Сумской области активизировались за последние несколько дней. Россияне усилили штурмы по направлениям Веселовка – Водолаги, а также Журавка – Беловоды, "очевидно, с целью продвижения в южном направлении и выходу на рубеж Новониколаевка – Яблуневка".

Он считает, что ключевая такическая цель РФ на Сумщине на данный момент - взять высоты вокруг Юнаковки.

"Противник в этом вопросе проявляет довольчно завидное упорство и настойчивость. Думаю, так сказать, конечной целью наступления является не сама дорога, которую противник и так контролирует в огневом отношении, а высоты в районе села Юнаковка, овладение которыми явно поспособствует ему в дальнейшем расширении его тактического вклинения в нашем приграничье - как на восток от Юнаковки, так и на север и северо-запад от неё (в первую очередь, по обоим берегам реки Снагость). Поэтому, скорее всего, в ближайшее время следует ожидать от передовых подразделений противника довольно интенсивных атакующих и штурмовых действий - как в направлении на Юнаковку, так и по обеим берегам реки Снагость", - пишет Машовец.

Он оценивает общую глубину вклинения российских войск в северо-восточной части Сумской области в 9,2 км по направлениям Новенькое – Локня, и до 6,7 км по направлению Журавка – Беловоды.

Кроме того, РФ удерживает участки местности севернее села Владимировка в Сумской области глубиной до 1,2 км (западнее Водолаг) и в районе Александровскго гидрологического заказника глубиной до 1,7 км (северо-восточнее Сум, через границу от курского села Гуево).

10.35 Кадры второго предприятия в Сумах, поврежденного вследствие налета "Шахедов".

Был пожар, он уже ликвидирован.

10.25 В Сумах был прилет "Шахедов" около предприятия "А-Муссон", которое занимается вывозом мусора, сообщил директор предприятия.

"Прилетело два "Шахеда" к нам. Один беспилотник попал около предприятия, другой – в соседнее помещение. Поэтому в здании вылетели окна, также повреждены автомобили. К моменту попадания на работе был только охранник, он ранен", - рассказал Алексей Олейник.

10.03 В Орловской области дроны атаковали завод полупроводниковых приборов в Болхове, сообщает губернатор.

В телеграм-каналах появились фото горящего завода ВПК.

9.58 В Межевую Днепропетровской области уже залетают российские FPV-дроны, сообщает лейтенант ВСУ Алекс.

Пока это одиночные эпизоды, "но звонок тревожный".

От линии фронта до Межевой около17 км.

8.31 Нацгвардия официально подтвердила удар по полигону в Сумской области.



По ее данным, погибли шесть военных, десять ранены. Во время ракетного удара они проводили учения на стрельбище.

Командира воинской части отстранили от работы, проводится расследование.

Напомним, россияне утверждают, что погибло до 70 украинских военных.

7.59 Россию ночью атаковали дроны. Минобороны РФ заявило о 159 сбитых БПЛА (из них шесть в Московской области).

Ночью блокировалась работа двух аэропортов Ярославской области РФ, а также в Калуге. Накануне вечером в Тульской области после налета дронов произошел сбой связи и интернета.

На видео слышна стрельба по дронам в Орловской области.

7.46 В Сумах "Шахеды" попали по двум предприятиям, сообщил и.о. мэра Кобзарь.

Есть пострадавший. Город частично обесточен.