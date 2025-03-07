Директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что против мира в Украине выступают "милитаристы и лоббисты ВПК".

Об этом она сказала в эфире Fox News.

"Любого, кто осмеливается выступать за мир, как это делает президент Трамп, как это делаю я, как это делает Джей Ди Вэнс и многие другие, обвиняют в том, что мы якобы являемся российскими агентами или марионетками президента России. На мой взгляд, это действительно отвратительно и говорит о влиянии, которое имеют милитаристы и военно-промышленный комплекс. Они не могут дать ответ на призыв президента Трампа к миру, и поэтому вместо этого бросаются этими клеветническими заявлениями", - заявила Габбард.

Ранее Габбард раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского за публичный конфликт с лидером США Дональдом Трампом и обвинила в подрыве демократии в Украине.

Война в Украине идет 1108-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 7 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

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