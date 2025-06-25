Президент США Дональд Трамп призвал "уничтожить" одну из старейших радиостанций "Голос Америки".

Об глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social.

"Почему республиканцу должно хотеться, чтобы продолжал существовать "рупор демократов" – Голос Америки (VOA)? Это полный левый катастрофический проект – ни один республиканец не должен голосовать за его сохранение. Убейте его!", – написал Трамп, призывая таким образом своих однопартийцев из конгресса не голосовать за дальнейшее финансирование медиакомпании.

Ранее "Голос Америки" возобновит работу в качестве ретранслятора протрамповского контента.

Кэри Лэйк, назначенная на должность старшей советницы Агентства США по глобальным медиа (USAGM), в структуру которого входит "Голос Америки" сообщила, что компания будет транслировать программы телеканала One America News Network, который поддерживает политику главы Белого дома.

При этом уточняется, что в целях экономии бюджетных средств телеканал предоставит "Голосу Америки" свою ленту новостей, контент и техническое обеспечение.

Напомним, медиакомпании "Радио Свобода" и "Голос Америки" остановили работу после указа Трампа.