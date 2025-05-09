Американское международное издание "Голос Америки" возобновит работу, но будет передавать контент, поддерживающий политику администрации Дональда Трампа.

Об этом на своей странице в Х сообщила Кэри Лэйк, назначенная в марте президентом США на должность старшей советницы Агентства по глобальным медиа (USAGM), в структуру которого входит "Голос Америки".

По ее словам, издание будет транслировать программы телеканала One America News Network, который поддерживает политику главы Белого дома.

При этом уточняется, что в целях экономии бюджетных средств телеканал предоставит "Голосу Америки" свою ленту новостей, контент и техническое обеспечение.

"Это огромная выгода для американских налогоплательщиков, которые являются единственным источником финансирования новостных агентств USAGM, вещающих только на международную аудиторию", - резюмировала Лэйк.

Ранее мы писали о том, что в марте Трамп закрыл финансирование "Голоса Америки" и "Радио Свобода".

После этого медиа пытаются оспорить решение американского президента в судах, однако безуспешно.