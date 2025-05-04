Возобновление работы американского международного издания "Голос Америки", о котором сообщалось вчера, отменяется.

Федеральный апелляционный суд США в субботу отменил решение окружного суда, который 22 апреля потребовал вернуть на работу сотрудников "Голоса Америки" и возобновить трансляцию, а также выдачу грантов этому СМИ.

Но теперь апелляционный суд это решение отменил, пишет агентство Reuters.

Ранее украинские сотрудники "Голоса Америки" сообщали, что им вернули доступ к онлайн-проектам и предупредили о возможном выходе на работу на следующей неделе.

Президент США Дональд Трамп закрыл финансирование "Голоса Америки" и "Радио Свобода" ещё в марте. В Белом доме обвинили издание в "радикальной пропаганде" и выдвинула ряд претензий к изданию.

Напомним, зимой все проекты USAID были временно заморожены после решения Трампа начать аудит организации. В Украине действовали 112 проектов USAID, а их финансирование достигало в общей сложности 7 миллиардов долларов.

В начале марта администрация Трампа окончательно закрыла 83% программ USAID.