Американское международное издание "Голос Америки" может возобновить вещание на следующей неделе. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, сотрудники издания получили электронное письмо от Министерства юстиций США, в котором им разрешается начать "поэтапное возвращение" в офис и приступать к работе.

Такую информацию подтвердил и бывший журналист украинской службы "Голоса Америки" Остап Ярыш на своей странице в Facebook.

С его слов, вечером 2 мая сотрудники, находившиеся в вынужденном отпуске, вновь получили доступ к внутренним сетям. На их электронные почты пришло письмо от руководителей Агентства глобальных медиа США (USAGM) о "последующих шагах".

"В ближайшие дни вы получите указания о следующих шагах по модернизации агентства и выполнению миссии… Мы с нетерпением ждем сотрудничества со всеми вами", – процитировал письмо Ярыш.

Он отметил, что в отдельной переписке руководство отметило, USAGM ожидает возобновить работу "Голоса Америки" уже на следующей неделе. По мнению Ярыша, больше информации будет в последующие несколько дней.

Напомним, возглавляемый Илоном Маском Департамент правительственной эффективности США уволил журналиста украинской службы "Голоса Америки" Остапа Ярыша. Он подтвердил прекращение сотрудничества с изданием в своем Фейсбуке.

Затем администрация президента США Дональда Трампа обвинила "Голос Америки" в "радикальной пропаганде" и выдвинула ряд претензий к изданию.