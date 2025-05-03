"Голос Америки" может возобновить вещание на следующей неделе
Американское международное издание "Голос Америки" может возобновить вещание на следующей неделе. Об этом сообщает The Washington Post.
По данным издания, сотрудники издания получили электронное письмо от Министерства юстиций США, в котором им разрешается начать "поэтапное возвращение" в офис и приступать к работе.
Такую информацию подтвердил и бывший журналист украинской службы "Голоса Америки" Остап Ярыш на своей странице в Facebook.
С его слов, вечером 2 мая сотрудники, находившиеся в вынужденном отпуске, вновь получили доступ к внутренним сетям. На их электронные почты пришло письмо от руководителей Агентства глобальных медиа США (USAGM) о "последующих шагах".
"В ближайшие дни вы получите указания о следующих шагах по модернизации агентства и выполнению миссии… Мы с нетерпением ждем сотрудничества со всеми вами", – процитировал письмо Ярыш.
Он отметил, что в отдельной переписке руководство отметило, USAGM ожидает возобновить работу "Голоса Америки" уже на следующей неделе. По мнению Ярыша, больше информации будет в последующие несколько дней.
Напомним, возглавляемый Илоном Маском Департамент правительственной эффективности США уволил журналиста украинской службы "Голоса Америки" Остапа Ярыша. Он подтвердил прекращение сотрудничества с изданием в своем Фейсбуке.
Затем администрация президента США Дональда Трампа обвинила "Голос Америки" в "радикальной пропаганде" и выдвинула ряд претензий к изданию.