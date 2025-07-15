Не слишком заметно на фоне более масштабных событий прошла новость о том, что американцам передали один из крупнейших терминалов в порту Одессы.

По информации газеты Financial Times, это произошло при помощи Офиса президента (ОП) Украины.

Указывается, что ОП помог двум американским фондам Argentem Creek Partners и Innovatus Capital Partners взыскать долг в размере 95 млн долларов с одесских предпринимателей, которые ранее владели зерновым терминалом Olimpex и не выполнили свои обязательства по кредитам. А также продали зерно, которое должно было служить залогом.

После ареста в мае одного из бизнесменов, Владимира Науменко, по обвинению в мошенничестве с кредиторами, в среду Верховный суд Украины одобрил передачу терминала инвесторам из США.

"Это станет проверкой способности Киева привлекать капитал для восстановления экономики", - комментирует FT.

Напомним, что с момента подписания сырьевой сделки администрация президента США Дональда Трампа сняла с повестки дня вопрос выборов в Украине и отставки Владимира Зеленского. И более не поднимает эту тему в публичном поле, что раньше делала регулярно.

И, судя по истории с портом, экономическое сотрудничество между Банковой и Белым домом простирается гораздо шире, чем собственно добыча минералов (напомним, что полный текст сделки в Украине засекретили). И касается контроля также над зерновыми потоками - главной статьей украинского экспорта на данный момент.

Не исключено, что скоро мы увидим американских инвесторов, поддержанных украинским правосудием и Банковой, и в других украинских активах.

Но что характерно: Financial Times прямо подтверждает вмешательство политического руководства Украины в работу судебной системы. Причем оценивает подобную практику издание скорее позитивно.

"Правительство Зеленского пытается убедить частных инвесторов взяться за более рискованные проекты, но для этого ему необходимо убедить их в том, что Украина имеет правовую защиту и выигрывает внутреннюю войну с коррупцией", - комментирует FT.

Хотя, вообще-то, вмешательство президента и других органов исполнительной власти в работу судов прямо запрещено законами и Конституцией Украины.

При том, что ранее Запад прикладывал немалые усилия, чтобы вывести судебную систему из под влияния Банковой, установив над ней свой контроль. Именно под это и были заточены все многочисленные "судебные реформы".

Успехов, впрочем, на этом поприще было немного. Суды по-прежнему оставались коррумпированными и зависимыми от власти (причем после начала полномасштабной войны зависимость эта резко усилилась). Однако Запад все-таки продолжал работать в данном направлении. В том числе и при помощи грантовых структур и активистов, ориентированных на Демпартию США. И по итогу, в последние годы была создана система, при которой судей отбирают комиссии с правом решающего голоса "международных экспертов"

Но сейчас, как мы уже писали, Зеленский, воспользовавшись приходом к власти Трампа, хочет полностью обнулить весь этот проект.

Вручено подозрение Виталию Шабунину - одному из самых известных "грантовиков", продвигавших судебную реформу.

Правительство отказалось назначать руководителем главы Бюро экономической безопасности детектива НАБУ Александра Цывинского, которого отобрали международные эксперты. Идет накат и по другим направлениям (подробно об этих процессах мы писали в отдельном материале).

Причем, как видно по истории с терминалом в Одессе, Зеленский предлагает Вашингтону принципиально другую схему "решения вопросов" - не пытаться установить внешний (западный) контроль над судами, а обращаться напрямую на Банковую, которая уже сама будет отдавать команды судам и прочим структурам. Собственно говоря, перевод отношений с Белым домом на схему "если чего-то хотите, то говорите мне и я все быстро порешаю" и является одной из главных целей Зеленского в отношениях с Трампом.