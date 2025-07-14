Фонды из США Argentem Creek Partners (ACP) и Innovatus Capital Partners взяли под контроль крупнейший одесский зерновой терминал "Олимпекс". Это произошло с одобрения Офиса президента.

Об этом сообщает Financial Times.

После ареста в мае одного из бизнесменов Владимира Науменко по обвинению в мошенничестве с кредиторами в среду на минувшей неделе Верховный суд Украины одобрил передачу терминала инвесторам из США.

Согласно информации издания, на Банковой помогли фондам взыскать долг в размере 95 миллионов долларов с одесских предпринимателей, которые ранее владели терминалом не выполнили свои обязательства по кредитам. При этом украинские предприниматели продали зерно, которое должно было служить залогом.

По данным FT, терминалом будет управлять шведский предприниматель Карл Стурен. А партнер ACP Джон Паттон изъявил желание снова запустить его "в какой-то момент летом". Он не исключил, что это также может произойти в начале осени.

"Это станет проверкой способности Киева привлекать капитал для восстановления экономики в четвертый год войны", - говорится в статье.

В январе 2023 года Высокий суд Англии арестовал за махинации с зерном активы компаний GNT Group и Olimpex Coupe International, владеющих одесским зерновым терминалом. Таким образом суд удовлетворил иск от кредиторов GNT Group - американских инвестиционных компаний Innovatus Capital Partners и Argentem Creek Partners. Стоимость активов оценивается в 118 миллионов долларов.

Напомним, весной Верховная Рада утвердила сделку о недрах с Вашингтоном, по которой контроль американцев над разработкой новых украинских месторождений будет близок к тотальному.

Фонд, созданный в рамках ресурсной сделки США с Украиной, возглавил лично Дональд Трамп.