Украина отчиталась перед США о завершении всех процедур по ресурсной сделке.

Об этом сообщила вице-премьер Украины Юлия Свириденко на своей странице в Фейсбуке.

По словам Свириденко, она передала соответствующую ноту временной поверенной по делам США в Украине Джули Дэвис.

"Мы приветствуем этот важный шаг и с нетерпением ждем дальнейшего совместного движения вперед", – в свою очередь заявила Дэвис.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации сделки о недрах.

Документ был одобрен парламентом на заседании в четверг, 8 мая. "За" отдали свои голоса 338 народных депутатов. "Против" не высказался никто.

За ратификацию минеральной сделки проголосовала в Верховной Раде и фракция Петра Порошенко "Европейская солидарность", хотя раньше ее жестко критиковала.

Подробности закона и сделки в целом мы анализировали в отдельном материале.

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