Глава Офиса президента Андрей Ермак раскритиковал доклад Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет по поводу нарушений прав человека во время войны в Украине, в котором отмечаются нарушения с обеих сторон конфликта.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"В этой войне есть один виновник – это Россия. Учитывая это, ставить жертву и агрессора в один ряд – это размывание ответственности и смещение фокуса по основной проблеме. Из-за того, что Россия напала на Украину. И убивает наших людей", - написал Ермак.

Он также считает, что конструкция "обе стороны совершают преступления, только вторая – меньше" - неприемлема, поскольку "разоблачение преступлений российских вооруженных сил не должно носить оправдательного характера".

Ранее Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет сказала, что обе стороны - и РФ, и Украина - размещают тяжелое вооружение в жилых кварталах городов и используют тактику "живого щита". Сексуальное насилие зафиксировано также у обеих сторон конфликта во время боевых действий, заявила Бачелет.

Тем временем ЕСПЧ принял иск Украины против РФ о массовых нарушениях прав человека.

Война в Украине продолжается уже 133-й день. Мы следим следим за главными новостями 6 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 132-го дня войны. Россияне закреплялись в Луганской области, а основные бои происходили уже в Донецкой области - на фронте от Светлодарска до Славянска. Бои подходили все ближе к Северску, где ВСУ создают новый рубеж обороны. В ВСУ заявили, что украинским мужчинам запрещено передвигаться по стране без разрешения военкомата. Это вызвало шквал критики, с вопросом пообещал разобраться Владимир Зеленский.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.