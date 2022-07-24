Американцы, о гибели которых в боях за Украину ранее сообщали Госдеп, были убиты на этой неделе, 18 июля. Они погибли под огнем российского танка. Вместе с гражданами США были убиты канадец и швед.

Об этом пишет Politico.

Эту информацию газете подтвердил командир "Иностранного легиона" Руслан Мирошниченко.

По его словам, убитыми американцами были Люк "Скайуокер" Люцишин и Брайан Янг. Канадца звали Эмиль-Антуан Руа-Сируа, шведа - Эдвард Селандеро Патриньяни. Их тела отвезли в Днепр.

Иностранцы погибли при обороне села Григорьевка под Северском. Этот населенный пункт активно штурмовали россияне. Штурм, в котором погибли два американца, канадец и швед, был отражен, сообщает издание.

Ранее мы рассказывали, что иностранные добровольцы, которые прошли Ирак и Афганистан, не видели там ничего подобного тому, что происходит сейчас в Украине. Поэтому многие вернулись домой.

Война в Украине продолжается уже 151-й день. "Страна" следит за главными новостями 24 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 150-го дня войны. На Донбассе противник подошел вплотную к Северску. Россияне нанесли удар по Одесскому торговому порту. На захваченных РФ территориях Запорожской и Херсонской областей издали "указы" о создании "избирательной комиссии" для проведения "референдума по присоединению к России". В США, отвечая на вопрос, будут ли Украине предоставлять ракеты дальностью 300 километров, ответили отрицательно.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, как происходит мобилизация в Украине, почему повестки раздают на улицах, кого призывают в ВСУ и за сколько "отмазывают".