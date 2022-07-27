В Донецке с утра 27 июля слышна мощная канонада, очевидцы сообщают о звуках исходящих, сравнивая стрельбу с артподготовкой.

Телеграм-каналы публикуют фото "прилетов" в соседней с Донецком Авдеевке.

Одновременно с тем, "власти" "ДНР" сообщают об ударах по Донецку. Сообщается, что с утра по городу выпущено 10 ракет из установки БМ-21 "Град" и 6 снарядов калибром 152 мм.

Напомним, вчера в Донецке под обстрел попала нефтебаза, вспыхнул мощный пожар.

Война в Украине продолжается уже 154-й день. "Страна" следит за главными новостями 27 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 153-го дня войны. Генштаб вечером сообщил, что в Покровском и Новолуганском в районе Бахмута действуют штурмовые группы противника. Россияне закрепляются на позициях к юго-востоку от города. В "ДНР" заявили, что ожидают захвата всей территории Донецкой области до конца августа. The New York Times написала, что украинское контрнаступление на Херсон "потребует огромных ресурсов и может привести к тяжелым потерям". Цена газа в Европе впервые с марта превысила две тысячи долларов - на фоне сокращение Газпромом поставок через "Северный поток". Министры энергетики стран ЕС утвердили чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как сейчас в Украине проходит мобилизация.