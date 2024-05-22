В Киеве задержаны криминальный авторитет и члены преступных банд, которые курировали незаконную переправку мужчин за границу.

Об этом сообщает Нацполиция.

Правоохранители задокументировали проведение в столице нескольких "сходок" трех криминальных кланов, на которых распределяли сферы влияния и финансы, поступившие на территории Киева, Сумской, Черниговской, Киевской областей от помощи в нелегальном выезде из Украины.

Имена задержанных и участников сходок официально не названы, но в качестве "третейских судей" были приглашены "воры в законе" Куцу и Лавасоглы Батумский.

При обыске у фигурантов были изъяты 70 тысяч долларов, оружие и патроны, удостоверения различных правоохранительных органов, государственной власти и медиа с признаками подделки.

"Страна" узнала участников криминальной сходки.

"На сходке присутствовали 12 человек, а именно Александр Кириченко по кличке Оболонский, Александр Кадун по кличке Шкаф, Илья Кадун по кличке Шкаф-младший, Илья Гриценко по кличке Албанец (приближенный человек вора в законе Георгия Лобжанидзе по кличке Куцу). Также на сходке присутствовали Александ Третьяков по кличке Третяк, Нифталиев Князь по кличке Князь (приближенный к вору в законе Сергею Олейнику по кличке Умка), Артем Нечепуренко по кличке Агрессор, Владислав Глущенко по кличке Валдис, Денис Ольгичев по кличке Рыжий, Андрей Каминский, Илья Бабич, Игорь Билык по кличке Игорюня, Евгений Панин по кличке Авдеевский и Максим Краминский по кличке Крамик", - рассказал источник "Страны" в правоохранительных органах.

Интересно, что участвовавший в "сходке" Нечепуренко 2000 года рождения - известный блогер и боксер. У него в Инстаграме 31,8 тысяч подписчиков.

Он стал известным после постов, в которых утверждал, что военный из полка "Азов" Ярослав "Махач" Бригинец, который погиб во время боев за Мариуполь в 2022 году, на самом деле жив и находится в плену.

При этом информацию о гибели "Махача" официально сообщали азовцы, которые находились с ним в Мариуполе.

В качестве боксера Нечепуренко участвовал в разных лигах, в том числе дрался на голых кулаках.

В апреле мы сообщали, что бывшую топ-чиновницу и двух харьковских депутатов подозревают в вывозе за границу мужчин под видом волонтеров.

А осенью в Черновицкой области СБУ разоблачила банду, которая переправляла уклонистов за границу лесными тропами.