В Киеве полиция стала задерживать больше уклонистов.

Как сообщает столичный главк, меньше чем за месяц полиция доставила в ТЦК 903 человека. До этого с начала года задержали 1 416 человек.

В розыске сейчас 5 833 человека, а меньше месяца назад было 5 387. То есть добавились почти полтысячи мужчин.

Ранее спикер Полтавского ТЦК Роман Истомин сообщал, что в Полтавской области полиция разыскивает 30 тысяч уклонистов. Это люди, проигнорировавшие повестки.

А в Ивано-Франковской области в розыске полиции за уклонение от призыва находятся почти 40 тысяч человек. Заместитель главы областного ТЦК заявил, что всех этих граждан полиция имеет право задерживать и силой доставлять в ТЦК в порядке административного задержания. Поэтому он призвал "не удивляться", когда происходит силовая мобилизация граждан на улице после проверки документов.

Мы подробно рассказывали в отдельном материале, что грозит уклонистам в Украине по новому закону о мобилизации.

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