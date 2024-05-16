18 мая вступает в силу закон об ужесточении мобилизации, по которому все военнообязанные должны в течение 60 дней обновить данные в ТЦК.

Много ли не имеющих брони и прочих отсрочек от мобилизации украинцев эти данные обновят (не говоря уже о чем-то большем) даже под угрозой штрафов?

Прежде всего, пока вообще непонятно, каким образом на практике будут осуществляться взыскание штрафов через исполнительную службу. Какая в ней должна быть численность, чтобы обеспечить огромный поток взысканий? Одно дело списывать средства со счетов - это может происходить в автоматическом режиме, после уведомления банка. И совсем другое - описывать имущество.

"Для того чтобы обеспечить такое количество исполнительных производств, число работников исполнительной службы должно превысить численность ВСУ. Они и сейчас завалены делами. А если пойдут сотни тысяч, а то и миллионы штрафов по уклонистам, то это парализует деятельность службы. В такой ситуации реально лишь будет банкам рассылать уведомление о наложении взыскания для списывания сумм со счетов", - сказал "Стране" один из работников Государственной исполнительной службы.

Перед человеком, который не имеет права на отсрочку, но и не хочет идти служить, очевидно, будет на выбор две стратегии.

Первая - не обновлять свои данные, опасаясь, что сразу после этого придет повестка.

Но чтобы обезопасить себя от штрафов и принудительного привода в военкомат, ему нужно будет обнулить свои банковские счета, а в идеале - переписать имущество на родственников и не попадаться на глаза полиции. То есть по-минимуму выходить на улицу. Для тех, кто живет за границей, это сделать проще. Для тех, кто в Украине, - тяжелее. Но, как показывает практика последних лет, многие мужчины уже приспособились к жизни в "затворничестве".

Но не у всех это получится. Те, кто так или иначе вынужден будет перемещаться по улицам, скорее всего, будут использовать вторую стратегию - обновить данные, но параллельно попытаться решить тем или иным образом вопрос, чтобы вслед за этим их не отправили в армию (оформить бронь, инвалидность и т.д.). То есть, соответственно, коррупция сильно возрастет.

В какой пропорции поделятся между этими двумя путями не желающие идти служить - пока точно сказать нельзя. Но, наверняка, немало будет тех, кто решит уйти "в подполье" и полностью оборвать все связи с государством. Фактически возникнет огромная "теневая страна", существующая параллельно со страной официальной. Со своими правилами жизни и услугами на дому.

Поможет существовать этой "теневой стране" коррупция в полиции. Люди будут пытаться договариваться с полицейскими на месте, чтобы те не обращали внимание на отсутствие у них военного билета и на не обновление учетных данных. И, во-многих случаях, скорее всего, эти попытки окажутся успешными.

Не исключено, что "крышевание ухилянтов" станет для полицейских таким же обычным делом, как и крышевание проституции или наркоторговли "на районе". Причем делом, возможно, даже более прибыльным. С учетом количества потенциальных "ухилянтов".

В любом случае исполнение масштабных репрессивных мер против нарушителей воинского учета, которые предусмотрены законом, подразумевает наличие очень мощного, некоррумпированного и эффективного силового аппарата, который в Украине отсутствует.

А потому попытки реализовать эти меры лишь в малой степени поспособствуют решению задач пополнения армии, а куда в большей степени приведут к росту произвола, коррупции и озлоблению населения в отношении власти.

Кроме того, те, кто не хочет служить, скорее всего будут любым путем пытаться покинуть Украину. Также как и активизируется выезд из страны молодежи до 18 лет.

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Война в Украине идет уже 813-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 мая 2024 года в обновляемом онлайне.