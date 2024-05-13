Как будет работать изъятие авто у населения в пользу ВСУ по закону о мобилизации
В Минобороны рассказали, как будет работать изъятие авто у населения в пользу ВСУ с 18 мая.
Такая норма прописана в новом законе о мобилизации.
Изъять могут только транспорт, подходящий для военных нужд (водный, грузовые автомобили, внедорожники, специализированная техника) у владельцев двух и более транспортных средств. Заберут то, какое больше подходит армии.
Нельзя забрать авто у человека, для которого вождение это основной источник дохода; у инвалида I или II группы; родителя ребенка с такой инвалидностью.
Решение об изъятии должна выдать местная госадминистрация. Забрать авто могут представители ТЦК, СБУ, разведывательных органов. Должен быть составлен акт приема-передачи.
Транспорт должны вернуть в течение 30 дней после объявления демобилизации.
Ранее в Минобороны оценили, что изменится после вступления в силу закона о мобилизации.
Также мы писали о том, что в оборонном комитете заявили, что новым законом о мобилизации "предусмотрено решение суда без апелляции".
А также, что уклонисты после штрафов будут привлекаться к уголовной ответственности.