В Минобороны рассказали, как будет работать изъятие авто у населения в пользу ВСУ с 18 мая.

Такая норма прописана в новом законе о мобилизации.

Изъять могут только транспорт, подходящий для военных нужд (водный, грузовые автомобили, внедорожники, специализированная техника) у владельцев двух и более транспортных средств. Заберут то, какое больше подходит армии.

Нельзя забрать авто у человека, для которого вождение это основной источник дохода; у инвалида I или II группы; родителя ребенка с такой инвалидностью.

Решение об изъятии должна выдать местная госадминистрация. Забрать авто могут представители ТЦК, СБУ, разведывательных органов. Должен быть составлен акт приема-передачи.

Транспорт должны вернуть в течение 30 дней после объявления демобилизации.

Ранее в Минобороны оценили, что изменится после вступления в силу закона о мобилизации.

Также мы писали о том, что в оборонном комитете заявили, что новым законом о мобилизации "предусмотрено решение суда без апелляции".

А также, что уклонисты после штрафов будут привлекаться к уголовной ответственности.