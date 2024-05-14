Украинцы за рубежом после обновления учетных данных получат QR-код, который позволит им пользоваться консульскими услугами.

Об этом сообщил в интервью украинскому СМИ народный депутат Федор Вениславский.

"После того, как гражданин Украины, который постоянно проживает или временно находится за границей, обновит свои персональные данные (а речь идет об очень ограниченном количестве персональных данных, а именно месте фактического проживания, средстве коммуникации и отношении к военной службе), сможет получить сгенерированный QR-код. И этот QR-код будет свидетельством того, что гражданин выполнил требования закона и сможет получать соответствующие консульские услуги за рубежом", - рассказал Вениславский.

Сложную ситуацию с консульскими услугами он назвал "искусственно созданной информационной кампанией", в том числе "ресурсами врага".

6 мая стало известно, что паспортный сервис "Документ" "в тестовом режиме" возобновил выдачу готовых документов украинцам за границей. В ГП "Документ" заверили, что выдавать документы будут в первую очередь "социально уязвимым категориям граждан" после повторного получения SMS- сообщения.

Однако позже сообщалось, что военнообязанным украинцам за границей по-прежнему не выдают паспорта несмотря на приход сообщения. Сервис полностью игнорирует мужчин мобилизационного возраста - тех, кто успел подать заявку до 25 апреля, то есть еще до вступления в силу постановления Кабмина о прекращении консульских услуг.

Мы анализировали в отдельном материале, как "уклонистам" за границей начали отказывать в оформлении документов.