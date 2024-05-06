Паспортный сервис "Документ" "в тестовом режиме" возобновил выдачу готовых документов украинцам за границей.

Об этом говорится в сообщении сервиса на странице в Facebook.

Выдавать документы будут в первую очередь "социально уязвимым категориям граждан" после повторного получения SMS- сообщения.

Ранее на Банковой заявили, что Украина не будет оформлять документы мужчинам за границей. То есть перспектива подачи на новые документы все еще под вопросом.

А в МИДе рассказывали, кого касается запрет на получение загранпаспортов за границей.

Война в Украине идет уже 803-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. На минувших выходных Россия активно наносила воздушные удары. По несколько раз в день обстреливался Харьков. Под ударом оказалась Одесская область.

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