Несмотря на заявления о возобновлении выдачи паспортов за границей, ГП "Документ" по-прежнему не выдает их мужчинам 25-60 лет.

Об этом "Стране" сообщили украинцы, живущие за границей.

Ранее "Документ" заявлял, что возобновит выдачу документов категории "социально уязвимых", не пояснив, кто к ней относится. По данным очевидцев, после этого паспорта начали выдавать не только женщинам, но и мужчинам младше 25 лет и старше 60 (эти возраста не подпадают под мобилизацию).

"Сервис полностью игнорирует мужчин мобилизационного возраста, тех кто успел подать заявку до 25.04, то есть еще до вступления в силу постановления Кабмина №443, и даже тех у кого документы доставлены в отделение и готовы к выдаче еще задолго до 23.04, когда возникли "технические проблемы", - рассказал собеседник "Страны".

По его словам, в заграничных отделениях ГП "Документ" происходит "информационный хаос".

"Каждый второй инспектор отделения отвечает на вопросы клиентов-мужчин (25-60) по-разному. Начиная от того, будет ли вычтено время "технических проблем" из времени хранения паспорта в отделении (три месяца), после которого документ высылается обратно в Украину - заканчивая вопросами, приходит ли СМС-сообщение о готовности на не украинские номера телефонов", - говорит очевидец.

По его словам, основная рекомендация сотрудников "Документа" - нужно ждать повторное СМС о готовности паспорта.

"При этом, уже были прецеденты, когда мужчины 25-60 получали второе СМС, приходили в сервис, но сотрудники ГП "Документ" все равно таких людей разворачивали по причине: "СМС вам выслали по ошибке, такого быть не может". Оперируют каким-то "устным приказом" свыше", - рассказал украинец.

Ранее в МИД говорили, что запрет на получение загранпаспортов мужчинам за границей распространяется только на оформление документов в госпредприятии "Документ". В консульствах загранпаспорта и дальше будут выдавать всем.

Мы анализировали в отдельном материале, как "уклонистам" за границей начали отказывать в оформлении документов.