По новому закону о мобилизации бизнес должен будет не просто вести воинский учет, а обеспечивать вручение повесток своим сотрудникам.

Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".

Закон, вступающий в силу 18 мая, законодательно закрепит понятие "оповещения".

Предприятия, учреждения и организации станут обязаны не только вести воинский учет военнообязанных (порядок которого также конкретизируется законом), но и обеспечивать их "оповещение", что включает в себя вручение повесток. По требованию ТЦК предприятия должны будут известить сотрудников о вызове и обеспечить их своевременное прибытие.

Также необходимо ежегодно подавать в ТЦК списки своих сотрудников, подлежащих взятию на воинский учет. А при принятии или увольнении военнообязанных - известить об этом ТЦК в течение недели.

За нарушение этих правил бизнес будут штрафовать - до 59,5 тысяч гривен.

Ранее мы писали о том, что украинский бизнес обеспокоен проблемами с кадрами после 18 мая, когда вступит в силу закон об ужесточении мобилизации. Проблемы есть даже у тех предприятий, которые получили право на бронирование сотрудников.

Также сообщалось, что в Раде обсуждают две модели экономического бронирования. Первая модель предусматривает, что размер налогов с зарплаты военнообязанного должен составлять 35 тысяч гривен, которых будет достаточно для содержания одного бойца. Вторая модель предусматривает квоту на предприятие для военнообязанных.