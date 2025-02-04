Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что президент США Дональд Трамп приглашал его на инаугурацию.

Но приглашение прозвучало "в самых общих чертах", без личной встречи. Поэтому Зеленский посчитал, что ехать туда "неуместно".

Об этом украинский президент рассказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

"Прежде всего, я хотел бы сказать, что президент Трамп пригласил меня на свою инаугурацию, но он пригласил меня в самых общих чертах, как, возможно, и других лидеров. Я не знаю, кого он пригласил лично или каким-либо другим образом, но я считаю, что нам просто нужно время, чтобы сесть и поговорить о том, как положить конец войне, и нам нужно время для этого. И в этот момент, во время инаугурации, я думаю, у него есть свои проблемы на повестке дня. Возможно, это один из самых важных дней в его жизни, в жизни американского народа, и я думаю, что с моей стороны было просто не очень уместно приходить. У него не было времени для личной встречи", – сказал Зеленский.

Напомним, ранее Трамп заявлял, что не приглашал Зеленского на инаугурацию.

"Нет (не приглашал - Ред.), но если он хотел бы приехать, я бы его принял. Я его не приглашал", - дословно сказал Трамп в ответ на вопрос журналиста.

О том, как проходила инаугурация Трампа, мы рассказывали в нашем материале.