Украина готова к переговорам по завершению войны.

Об этом написал министр обороны Рустем Умеров на своей странице в Facebook.

По его словам, начата работа на заседании контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе.

"Украина готова к переговорам по завершению войны. Но справедливый и длительный мир возможен только тогда, когда Украина будет сильна на поле боя", - заявил министр.

На заседании контактной группы будут обсуждать продолжение военных поставок Украине в 2025 году, ускорение поставок критически важного вооружения, в том числе боеприпасов, средств ПВО и авиации. Также будет обсуждаться развитие украинской оборонной промышленности и сотрудничество с европейскими партнерами.

В Брюсселе у Умерова запланированы двухсторонние встречи с министрами обороны союзников.

Ранее Владимир Зеленский тоже объявил о своей готовности к переговорам с российской стороной, однако, по его мнению, глава Кремля Владимир Путин боится с ним встречаться без своего окружения.

Также Зеленский говорил о намерении обменять часть Курской области, удерживаемой ВСУ, на захваченные россиянами украинские территории в ходе ожидаемых мирных переговоров.