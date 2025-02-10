В РФ подтвердили, что Москва и Вашингтон ведут переговоры, однако заявили, что контакты происходят по линии Министерства иностранных дел.

Об этом сообщил РИА Новости заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

"У России и США идут определенные контакты по линии внешнеполитических ведомств, подробности разглашать нет смысла, но процесс идет", - сказал Рябков.

Личных контактов Трампа и Путина он не подтвердил, отметив, что ему "нечего добавить к тому, что сказал пресс-секретарь президента". Кроме того, Рябков сказал, что договоренностей о контактах РФ и США на высшем уровне сейчас нет, но "команда Трампа показывает интерес к возобновлению диалога США и России", а "Москва к нему готова".

Напомним, на днях президент США Дональд Трамп в интервью New York Post заявил, что уже поговорил с Владимиром Путиным и обсудил с ним прекращение войны в Украине. После публикаций прессы об этом заявлении спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что "не может ни подтвердить, ни опровергнуть" информацию о разговоре Трампа с Путиным.

Позже появилось видео со словами Трампа. На нем журналист делает замечание, что неоднозначные ответы Трампа могут заставить людей предположить, что он регулярно разговаривает с Путиным. На это Трамп отвечает, что "они могут предположить, в этом есть смысл".