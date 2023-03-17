Из плена освобождены восемь украинских граждан, которые находились в плену в Сирии. Домой вернулись две женщины и шестеро детей.

Об этом сообщает ГУР Минобороны.

По данным разведки, в Сирии они находились в ужасных условиях. Была проведена операция по их освобождению и эвакуации.

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